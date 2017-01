Sotto la gonna di Maria Sharapova

Niente slip al lancio Sugarpova

21/8/2013

foto Splash News

La gonna che si alza e et voilà il siparietto bollente anche per la bella Maria Sharapova, che a quanto sembra ha dimenticato di indossare gli slip. La superstar del tennis, a New York per promuovere la sua linea di caramelle, ha regalato ai paparazzi un gran bello spettacolo.

A gonnellini che si alzano la tennista 26enne del resto è abituata e sul campo tra un diritto e un rovescio ha più volte mostrato le sue belle gambe al pubblico. ma l'occasione ufficiale e l'insolita angolatura da cui i paterazzi hanno immortalato il sexy incidente rendono il siparietto molto piccante. La Sharapova si trova a New York per presentare la sua nuova collezione di dolci e caramelle "Sugarpova, nome che la tennista vorrebbe mantenere per tutta la durata degli Us Open, allo scopo di promuovere la sua linea di dolciumi. E pare persino che la campionessa abbia già presentato la richiesta di cambio cognome alla Suprema Corte della Florida.