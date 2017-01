Claudia Galanti in topless a Mykonos

A bordo piscina la modella è solo in slip

21/8/2013

foto Instagram

Un fisico statuario, un topless perfetto, un lato B scultoreo. A bordo piscina nella splendida isola di Mykonos la showgirl sembra una dea greca uscita dalle acque. Indovinate a chi appartiene questo corpo irresistibile...

Dall'album social delle interminabili vacanze di Claudia Galanti spuntano scatti super hot da far ribollire il sangue nelle vene. La sexy showgirl paraguaiana passeggia lungo la linea bianca di una piscina, sullo sfondo il mare delle Cicladi, indossa solo un micro slip, niente reggiseno. Il décolleté tonico e perfetto, che si intravede da un lato, sfida ogni legge di gravità ed è una visione paradisiaca. Così come il fondo schiena che pare scolpito. In un altro scatto la modella è sdraiata, una mano a coprire il seno nudo. Poi riecco Claudia in versione mamma, tenera e affettuosa, pur sempre sexy, bellissima e irresistibilmente sensuale.