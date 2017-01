Asia Argento, nuovo amore con Max Gazzè

Baci appassionati e dichiarazioni social

21/8/2013

foto Instagram

"Vabbè, ti AMO. OK? Ok". Così cinguetta Asia Argento a Max Gazzè e i sospetti diventano certezze. Immortalati da Chi mentre si scambiano baci appassionati nelle viuzze della capitale, i due cantanti nello scorso mese sono apparsi parecchio affiatati sui social. Foto insieme su Instagram e continue botte e risposte su Twitter, la coppia non resiste a scambiarsi effusioni virtuali.

Asia ha da poco pubblicato il suo nuovo progetto musicale e sembrava essersi riavvicinata al suo ex, Morgan. A quanto pare però, la loro era solo una collaborazione artistica. Ben altro invece, sembra legare la nuova coppia: abbracci focosi, baci hot e piccole attenzioni fanno intuire che l'intesa tra i due sia già alle stelle. Gazzè, che ora è in tour in giro per l'Italia e ha da poco divorziato con la moglie dopo 12 anni di matrimonio, sembra aver ritrovato il sorriso. E speriamo che Asia, dopo tanti amori turbolenti, riesca a trovare la serenità.