Elisabetta Gregoraci, che addominali

La bella conduttrice "a tartaruga" sul drago

20/8/2013

foto Instagram

Addominali a tartaruga e un drago gonfiabile con cui divertirsi. Dalla piscina della villa in Sardegna Elisabetta Gregoraci posta uno scatto in cui mostra il suo fisico super tonico e palestrato in un bikini bianco super sexy.

Eli è in splendida forma, quanta palestra faccia per ottenere addominali così non possimao saperlo, certo è che vista insieme a Flavio Briatore, come nello scatto postato da lui sul suo profilo Instagram, la differenza di "pance" è quantomeno stridente. E l'album delle vacanze social di questa insolita coppia è ricco di foto ricordo. Teneri momenti con il piccolo Nathan Falco e tanti "assoli" di Miss Gregoraci. Mentre si tuffa dalla barca, mentre prende il sole, mentre passeggia sotto il sole. Bellissima, sensuale e super sexy. Eli pare andare molto fiera del suo fisico scolpito e ben modellato... là dove è richiesto il ritocco.