Claudia Galanti, il lato B è perfetto!

La modella galleggia nel mare della Corsica

20/8/2013

foto Instagram

Claudia Galanti è ancora in vacanza con la famiglia e per rinfrescarsi si tuffa nell'acqua cristallina della Corsica. Arnaud Mimran immortala la silhouette dell'amata mogliettina, che lascia intravedere un lato B a dir poco perfetto. Micro tanga che si nota appena sotto il pelo dell'acqua, quello che invece si vede benissimo è il fondoschiena statuario della modella che sbuca birichino.

"E' come in piscina" commenta maliziosa la Galanti, contenta dell'ennesima celebrazione del suo derrière. La bella paraguaiana infatti ha un'intera collezione di foto che hanno come protagonista il suo lato migliore: tonico, sodo e sempre in bella mostra, il suo sedere è proprio da manuale. Per la gioia del suo Arnaud, con il quale la passione è sempre alle stelle.