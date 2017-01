D'Alessio e Tatangelo smentiscono crisi

Anna su Twitter: "Nessuno lascia nessuno"

20/8/2013

foto Instagram

"Che divertimento a leggere questi romanzi! #smentisco #nessunolascianessuno", dopo Gigi D'Alessio anche Anna Tatangelo affida al social una smentita ufficiale. Tra i due cantanti non ci sarebbe nessuna crisi in corso, anzi, stando a Gigi le cose andrebbero "alla grande" e a Ferragosto i due si sarebbero fatti "un buon ragù".

E su Instagram ecco apparire la foto di Gigi D'Alessio sorridente e felice accanto a Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci nella loro casa in Sardegna. Gli scatti sono stati postati due giorni fa. Anna non compare, ma si presume che anche lei sia stata ospite della coppia. Quel che è certo è che, stando ai diretti interessati, non ci sarebbe stata nessuna lite furibonda a Ferragosto, come il sito Dagospia aveva annunciato. Secondo quanto riportato dal sito, pare che tra i due si respirasse già da un po' aria di crisi. Nelle scorse settimane, infatti, litigi continui avevano reso l'atmosfera piuttosto pesante, tanto che questo pare essere solo l'apice di un lungo malcontento.



La versione ufficiale però secondo D'Alessio non sarebbe proprio così: "Ebbene... No! Non è successo nulla! Una notizia che parlava di una 'bufera estiva' tra me e Anna ha fatto il giro del web e in poche ore, in tanti ci hanno scritto e contattato ovunque. Tra me e Anna va alla grande, voglio tranquillizzare soprattutto i nostri fan che si sono allarmati più di tutti", scrive il cantante napoletano su Facebook. E ad Adnkronos dichiara: "Quando c'è un motivo va anche bene ma evidentemente ormai non hanno nulla da dire: io e Anna siamo stati benissimo in vacanza a Formentera, abbiamo mangiato, bevuto e siamo stati coi bambini. A Ferragosto ci siamo mangiati un ottimo ragù, altro che lite!". E alla ricerca di una speigazione Gigi presume persino che tutto possa essere nato da un equivoco: "Forse perché lei quando siamo tornati da Formentera è scesa due giorni prima di me in Sardegna? Io partirò domani: possibile che uno deve viaggiare pure insieme per evitare sciocchi pettegolezzi?".

"Anna rincara la dose su Twitter: "Che divertimento a leggere questi romanzi! #smentisco #nessunolascianessuno".

La crisi per ora è scampata.