Federica Pellegrini bacia Magnini

Ritorno di fiamma tra i due nuotatori?

20/8/2013

foto Chi

Il video della canzone di Emma Marrone "Dimentico tutto" e una dedica social: "...Non potrebbe essere più vero". Così Federica Pellegrini cancella il passato, dimentica tutto e nelle acque di Iesolo bacia il suo ex Filippo Magnini. Ritorno di fiamma?

Nello scatto postato suTwitter, in bikini nero con décolleté in bella vista Fede, sexy e bellissima, manda un bacio e una dedica abbastanza esplicita. Il mittente non è specificato, ma è facile immaginare chi sia. Anche perché i paparazzi di "Chi" non perdono tempo e immortalano la bella nuotatrice mentre si scambia baci in mare con il suo ex, a Iesolo, tra un tuffo e una nuotata. E non è tutto. In uno scatto i due escono insieme sul balcone della stessa stanza dell'albergo dove soggiornano. Le prove sono più che sufficienti per decretare almeno la fine della loro crisi di coppia. Se siano tornati insieme oppure no, saranno loro stessi presumibilmente a dichiararlo quanto prima ai giornalisti. Con un comunicato stampa molto probabilmente, come hanno fatto quando hanno annunciato ufficialmente all'Ansa la fine della loro love story lo scorso maggio.



Lo scoop di "Chi" dimostra comunque che se crisi c'è stata adesso le cose stanno diversamente. D'altronde le 125 rose rosse che Filippo aveva regalato a Federica per il suo compleanno erano stato un segnale abbastanza inequivocabile che qualcosa stava cambiando tra i due e di segnali di rappacificazione tra i due campioni di nuoto, nelle ultime settimane ce ne erano stati tanti. Filippo e Federica a settembre sono attesi da un'importante decisione: la Pellegrini rivedrà l'allenatore Philippe Lucas per pianificare la prossima stagione e Magnini dovrà decidere se seguire a propria volta il tecnico francese a Narbonne o scegliere una guida tecnica diversa da quella della sua compagna ritrovata.