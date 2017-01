Tra Pellegrini e Magnini riscoppia la passione

Baci in mare e sul balcone della stessa stanza d'albergo: su "Chi" le prove del ritorno di fiamma

20/8/2013

foto Chi

I segnali c'erano già da un po' di settimane. Ora c'è anche la prova. Tra Federica Pellegrini e Filippo Magnini è ritorno di fiamma. I due sono stati immortalati dai paparazzi di "Chi" mentre si scambiano baci in mare, a Iesolo, tra un tuffo e una nuotata. Non solo, ma in uno scatto si vedono i due uscire sul balcone della stessa stanza dell'albergo dove soggiornano.

La coppia di nuotatori aveva annunciato ufficialmente la fine della loro relazione lo scorso maggio. Ma lo scoop di "Chi" dimostra che i due sono tornati insieme. D'altronde le 125 rose rosse che Filippo aveva regalato a Federica per il suo compleanno erano stato un segnale abbastanza inequivocabile che le cose tra i due stessero prendendo una diversa piega.



Filippo e Federica a settembre sono attesi da un'importante decisione: la Pellegrini rivedrà l'allenatore Philippe Lucas per pianificare la prossima stagione e Magnini dovrà decidere se seguire a propria volta il tecnico francese a Narbonne o scegliere una guida tecnica diversa da quella della sua compagna ritrovata.