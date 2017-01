Anna Tatangelo: con Gigi è finita? Il cantante smentisce

Dopo le indiscrezioni di "Dagospia", D'Alessio ha chiarito su Facebook

19/8/2013

foto Twitter

Mai fidarsi delle apparenze. Nonostante i cinguettii amorosi della cantante pare che tra Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio sia finito l'idillio. A dare la notizia è il sito Dagospia, che parla di una lite furibonda tra i due. La Tatangelo, infuriata, avrebbe addirittura lasciato la villa dove stavano trascorrendo le vacanze, vicino a Portorotondo. Ma su Facebook arriva la smentita del cantante: "Tra me e Anna va alla grande"

Secondo quanto riportato dal sito, pare che tra i due si respirasse già da un po' aria di crisi. Nelle scorse settimane, infatti, litigi continui avevano reso l'atmosfera piuttosto pesante, tanto che questo pare essere solo l'apice di un lungo malcontento. Ora però gli interessati smentiscono i rumors. A farlo il cantante napoletano che dalla sua pagina Facebook chiarisce la situazione.



"Ebbene... No! Non è successo nulla! Una notizia che parlava di una 'bufera estiva' tra me e Anna ha fatto il giro del web e in poche ore, in tanti ci hanno scritto e contattato ovunque. Tra me e Anna va alla grande, voglio tranquillizzare soprattutto i nostri fan che si sono allarmati più di tutti".