Sorelle Buccino, curve da urlo

19/8/2013

foto LaPresse

Di Claudio D'Alessio, figlio di Gigi e suo fidanzato, nemmeno l'ombra, ma lei la bella Cristina Buccino smentisce voci di crisi. Intanto in Costa Smeralda con la sorella, sfoggia un corpo davvero perfetto... Claudio è avvisato, con quelle curve mozzafiato l'ex prof dell'Eredità di Carlo Conti è un bocconcino molto ambito.

Lato B da urlo in un tanga stringatissimo, décolleté tonico e forme scultoree, Cristina, in è un vero capolavoro. E la sorella non è da meno. Questione di geni. Le due ragazze si godono il solleone sui lettini, poi entrano in acqua e "sfilano" per i paparazzi, che non possono fare a meno di immortalarle da tutti i punti di vista e da tutti i lati. E da qualunque angolatura le due Buccino sono un vero spettacolo di Madre natura.