Katia e Ascanio, una coppia sotto il sole

Vacanze in famiglia per gli ex gieffini

19/8/2013

foto Splash News

A volte ritornarno. E' il caso di dirlo visto che Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti non sono proprio la coppia da tabloid. I due ex gieffini, da quando sono usciti dalla casa, hanno preferito fare della loro vita di coppia qualcosa di estremamente privato. Eccoli in vacanza a Miami Beach con la piccola Matilde.

Katia indossa un costumino giallo fluo che esalta, e non poco, le sue forme ancora perfette: pancia piatta, sedere scolpito e un décolleté che non sembra risentire delle gravidanze. Ascanio, brizzolato e sempre atletico, coperto di tatuaggi, sembra godersi felice le donne di casa. La coppia, sposata dal 2005, sembra non sentire il peso degli anni che passano. Innamorati, sorridenti e in splendida forma si godono questo fine agosto tutto americano.