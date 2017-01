Chiara Giorgianni e Alex Nuccetelli passione in spiaggia

Coccole e acrobazie in Costa Smeralda

19/8/2013

foto LaPresse

Stessa spiaggia, stesso mare. Dopo la prima uscita in pubblico a luglio, Chiara Giorgianni e Alex Nuccetelli sono tornati in Costa Smeralda. La coppia è sempre più passionale: baci, coccole e carezze, i due non si separano nemmeno un minuto, regalando a tutta la spiaggia un siparietto davvero hot.

Lei è l'ex gieffina dal passato sentimentale un po' dubbio, lui invece, è l'ex di Antonella Mosetti e papà di Asia. I due si sono conosciuti poco tempo fa e pare che la scintilla sia scattata subito. Sarà stato il fisico dalle curve sexy della bella Chiara a far perdere la testa ad Alex? Oppure tutti quei tatuaggi? Qualunque cosa abbia fatto innamorare Nuccetelli pare resistere, dato che i due sembrano davvero molto affiatati. Bikini fluo e striminzito per lei, pettorali da manuale per lui, Chiara e Alex sembrano aver trovato la formula magica per far continuare il loro amore.