Le vip al mare puntano al sodo

In bikini viene fuori il trucco...

19/8/2013

foto Twitter

Esplosivo, tonico e a prova di gravità. Sulle spiagge dei vip è di scena il seno rifatto. Da Anna Tatangelo a Cecilia Capriotti, passando per Barbara Guerra, le belle dello showbiz in bikini puntano al sodo e sfoggiano il loro lato più... finto.

Il trucco c'è e si vede benissimo, specie con pochi panni addosso e in spiaggia l'occasione è servita su un piatto d'argento. Décolleté che sfidano la gravità e sgusciano da micro triangolini, seni plastici e prorompenti che non passano certo inosservati In passerella ci sono tutte o quasi. Ritocchino e solleone è un'accoppiata vincente.



Lo dimostrano le veterane del bisturi Anna Tatangelo, Claudia Galanti e Aida Yespica, seguite da Maddalena Corvaglia, Melissa Satta, Martina Colombari e Cristina Chiabotto. Tutte puntano al sodo e anche se il trucco c'è e si vede, il risultato merita un applauso.