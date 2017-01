Raffaella Fico: "Vi presento SuperPia"

L'ex gieffina "rasa" i capelli alla figlia

16/8/2013

foto Twitter

Ha tagliato i ricci alla figlia e su "Gente" la presenta ai fotografi col nuovo look, sempre più simile a papà Balotelli: "Così rasata diventa SuperPia", dice Raffaella Fico che, in bikini rosa, sfoggia una linea perfetta e con SuperMario non vuole più avere niente a che fare.

La silhouette esaltata da un due pezzi tutto pizzi e rouches rosa, il sorriso splendente e la piccola Pia tra le braccia, tutta rasata: "Faceva troppo caldo e i suoi ricci erano diventati troppo lunghi e fini" racconta la Fico, "Allora ho fatto zac zac ed eccola col nuovo look". Lo zac più importante però Raffaella pare averlo dato con Mario Balotelli: "Per me lui è un capitolo chiuso". E stavolta è davvero finita. "Gli ho dato più volte la possibilità di conoscere sua figlia. Non si è mai presentato. Si vede che non gli interessa". Ci è voluto un po', aggiunge l'ex gieffina, ma adesso si dice pronta a ricominciare.



"Mi sento come rinata. Ho voglia di riprendere in mano la mia vita". Amore compreso. E ad innamorarsi di nuovo sarebbe pronta, ma per ora non c'è nessuno nella sua vita oltre a Pia, con la quale sta trascorrendo le vacanze in famiglia. A farle da papà il fratello di Raffaella, Francesco e poi nonni, zii, un vero e proprio clan, che riempie mamma e figlia di affetto e di amore. "E' una bambina solare e bellissima e molto curiosa. Prima o poi mi chiederà del papà. E io le racconterà la verità."