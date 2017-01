Giorgio Panariello e Marco Masini in barca

Con loro due amiche tutte curve

16/8/2013

foto Olycom

Ferragosto in barca per un'improbabile coppia formata da Giorgio Panariello e Marco Masini. Con loro, al largo delle acque di Capri, due amiche super curvose, una bionda e una mora, con cui i due amici prendono il sole a prua. Piacevoli compagnie sotto il sole dell'estate.

Il cantante e il conduttore, amici di lunga data, si sono ritrovati per una giornata insieme sotto il solleone di mezza estate. Un bagno rinfrescante e poi tintarella per quattro. Le amiche, una prosperosa bionda, che sembra essere la stessa con cui il comico è già stato pizzicato in più occasioni negli scorsi mesi, e una mora tutta curve sembrano apprezzare al compagnia dei due artisti.



Un'allegra e ben assortita compagnia per festeggiare quest'estate che volge al termine, prima dei tanti impegni professionale che attendono sia Panariello, sia Marco Masini.