Laura Torrisi, un lato B da urlo

Surf tra le onde e curve mozzafiato

16/8/2013

foto Instagram

Prove di surf in micro tanga per la sensualissima Laura Torrisi, che si cimenta con la tavola tra le onde delle Eolie e sfoggia un lato B da dieci e lode. "Ce la fo, ce la fo... non ce la fo, non ce la fo...", cinguetta l'attrice postando scatti bollenti su Instagram

Di Leonardo Pieraccioni, suo compagno da sei anni, nemmeno l'ombra. La splendida attrice sembra stia trascorrendo le sue vacanze da sola e con la piccola Martina, nata dalla sua relazione con l'attore toscano. Laura però non sembra perdersi d'animo.



E oltre ad essere una "amorevole" mamma, come lei stessa si definisce, sfoggia tutta la sua sportività cimentandosi con gli sport acquatici e mettendo in mostra le sue curve super sexy. Una bellezza mediterranea difficile da non ammirare e applaudire. Leonardo è avvisato, lasciare troppo sola una "moglie bellissima" come la Torrisi è un peccato che si potrebbe pagare caro.