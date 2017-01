Cristina Buccino, le sue sono vacanze social

Cinguettii, baci e bikini a Porto Cervo

16/8/2013

foto Twitter

Baci, sorrisi e bikini: ecco come sono le vacanze di Cristina Buccino, ex gieffina. La fidanzata di Claudio D'Alessio, figlio di Gigi, è a Porto Cervo con la sorella a godersi ancora un po' di relax. Costume striminzito e camouflage, occhiali da sole e pose social, la Buccino non si risparmia e cinguetta per la gioia dei suoi followers.

Labbra carnose, corpo scolpito, sedere da urlo, il fisico della showgirl è piacevolmente immortalato dalla fotocamera. Pose volutamente sexy, da sirena, per sottolineare ancora una volta quanto il mare e il sole facciano bene non solo all'umore ma anche all'aspetto esteriore. L'unica nota dolente, l'assenza costante della sua dolce metà: che la Buccino ci stia nascondendo qualcosa?