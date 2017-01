Ilary Blasi, finalmente in topless!

Il costume scivola e lascia intravedere le forme

16/8/2013

foto Olycom

Non capita spesso di vederla senza veli. La bellissima Ilary Blasi questa volta però, ha avuto una svista. Complice un costume a fascia birichino, è rimasta involontariamente in topless: lei cerca subito di rimediare ma i fotografi di DiTutto hanno già immortalato il momento. E' successo a Sabaudia, mentre faceva il bagno con la sua dolce metà, il marito Francesco Totti.

I due, finalmente di nuovo in vacanza insieme, si godono la tranquillità: abbracciati, sorridenti, la coppia non mostra segni di crisi, anche se i maligni non aspettano altro. Nemmeno il capitano sembra accorgersi del seno al vento della compagna, forse intento a guardare i figli da lontano. Poco dopo Ilary si concede un po' di relax in ammollo sul lettino, sfoggiando un lato B a dir poco scolpito. Era dai tempi della scollatura audace del "Festival di Sanremo" che i fan della showgirl speravano di rivedere un dettaglio così intimo... ed eccoli accontentati!