Antonella e Matteo, lettino bollente

La Mosetti innamoratissima di Guazzo

16/8/2013

foto LaPresse

Antonella Mosetti e Matteo Guazzo fanno coppia fissa da un po' di tempo e tra i due non si può certo dire che manchi la passione. Eccoli paparazzati in vacanza in Costa Smeralda mentre arrivano in spiaggia mano nella mano, sorridenti: lei con una costume a fascia fluo e lui in tenuta super sportiva. Il tempo di distendersi sui lettini e tra i due scatta l'attrazione.

La Mosetti allunga le gambe sul calciatore, lui la coccola, lei lo bacia e lo stuzzica giocando con la lingua... I due si lasciano proprio andare ad effusioni decisamente "hot", incuranti della presenza degli altri bagnanti. Dopo la storia con Aldo Montano, pare che Antonella abbia ritrovato non solo l'amore ma anche la complicitĂ .