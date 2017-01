Nuovo amore per Laura Barriales

Pizzicata a Formentera con un uomo misterioso

15/8/2013

foto Olycom

L'avevamo lasciata in compagnia di amici mentre si divertiva veleggiando tra Ibiza e Formentera. La ritroviamo sempre sull'Isla, nella spiaggia di Illetes, questa volta però Laura Barriales è in compagnia di un uomo misterioso. Paparazzati, la coppia si concede passeggiate, abbracci e foto ricordo, dimostrando di avere già una forte intimità.

Lui è alto, moro e non proprio aitante, sicuramente simpatico però, visto i grandi sorrisi sul volto della Barriales, che sembra sinceramente divertita. Sempre insieme, la nuova fiamma della conduttrice sembra non riuscire proprio a toglierle le mani di dosso, attratto dal suo sedere scolpito appoggia le mani dove il micro-bikini non riesce a coprire. Dopo Simone Inzaghi e Sete Gibernau che questa sia la volta buona per la bella Laura?