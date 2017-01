Eli e Maccio, è ufficiale....

Mano nella mano a Malibù

14/8/2013

foto Instagram

Lo scatto che rivela il bacio galeotto non c'è ancora stato, ma che tra i due ci sia del tenero ormai è ufficiale. Ecco Elisabetta Canalis e Marcello Macchia, in arte Maccio Capatonda, mano nella mano per le vie di Hollywood. E su Instagram l'ex velina mostra le sue curve sinuose a Malibù.

Eli è felice, viso rilassato, allegra e serena come non mai. Il simpatico attore abruzzese le fa proprio bene, non sarà bellissimo, come i precedenti fidanzati della showgirl, ma sicuramente è capace di farla ridere. Per le strade californiane i due si tengono per mano, come mostrano gli scatti pubblicati da Chi, come una normale coppia di innamorati. Lei ha un cappello alla cowgirl e shorts di jeans. Lui è vestito casual con un borsalino molto fashion. Poi su Instagram Eli riappare a Malibu, bikini sexy e curve sensuali, di Maccio si sono perse le tracce, ma forse è solo "nascosto". Da uno come lui ci si può aspettare di tutto!