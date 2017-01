Ilary sul lettino è super sexy

La Blasi a Sabaudia, che curve al top!

14/8/2013

foto Olycom

Ilary Blasi batte tutte. Sulla spiaggia di Sabaudia, sdraiata sul lettino o tra le onde, la signora Totti sfoggia curve super sexy. Il lato B scultoreo esposto ai flash dei paparazzi merita un dieci e lode e Ilary è promossa in sex appeal.

Con tutta la famiglia in vacanza la conduttrice si rilassa sotto l'ombrellone con il corpo sinuoso coperto da un bikini grigio. Poi si rinfresca in acqua tra le onde, questa volta con un due pezzi blu. Ilary non ha perso punti negli anni e dopo due figli vanta un fisico mozzafiato, che fa invidia tutte. Un vero capolavoro di curve scultoree.