Piccole bellezze crescono...e diventano Top!

Gisele, Bar, Heidi e le altre in versione baby

14/8/2013

foto Instagram

Che siano bellissime, nessuno lo nega. Le top model più famose del mondo lasciano tutti senza fiato. Alte, belle, con fisici perfetti e sorrisi ammalianti. Icone di una femminilità che molte donne inseguono senza raggiungere mai. Eppure... Non sono sempre state così.

Le top si mettono a nudo postando le foto della loro infanzia, quando ancora non erano "top" ma erano solo Heidi, Gisele, Doutzen. Come Alessandra Ambrosio, volto e corpo di Victoria's Secret: nessuno avrebbe potuto immaginare che sarebbe diventata uno degli "angeli" della famosa casa di intimo. Prometteva molto bene invece Candice Swanepoel, con quegli occhioni da cerbiatto non era difficile pensare che avrebbe finito per conquistare tutti. Sempre splendide Chanel Iman, Jourdan Dunn e Madalina Ghenea. Le piccole principesse sono cresciute. E sono cresciute bene.