Vicky, passione a nudo in barca

Cabello pizzicata col nuovo fidanzato

14/8/2013

foto Novella 2000

Victoria è nuda. Completamente nuda. Miss Cabello non è certo una che si lascia intimidire dalle convenzioni. E in barca si dà alla tintarella integrale in mezzo al mare pugliese. Con lei il nuovo fidanzato Marco Balich, con cui la passione sembra alle stelle.

"Sono molto innamorata e questa volta sarà per la vita", aveva dichiarato la conduttrice un po' di tempo fa al Festival di Tavolara, parlando del suo nuovo amore, che adesso ha un nome. Lui è Marco Balich, produttore veneziano, 51 anni e ex direttore del Festival della città lagunare e attuale presidente di Filmaster Events. Victoria Cabello è di nuovo felice, innamorata e ricambiata. E sulla Love Boat ha trascorso con lui alcuni giorni di passione infuocata. Dopo il grande amore Maurizio Cattelan, l'artista, il flirt con Barù, alias Gherardo dell'Aquila di Aragona, il suo cuore sembra aver trovato pace. Ironica, sempre pronta a prendersi in giro, Vicky sorride in barca con il produttore veneziano.



Senza veli Victoria sfoggia curve di tutto rispetto, ecco il lato B e poi il topless e con Marco è un tripudio di posizioni hot, baci, abbracci e tenerezze bollenti su icuscinetti di prua... sembra di stare sulla celebre Love Boat. Anche Marco quasi si denuda e mostra parte delle natiche ai paparazzi.



Pizzicata dai fotografi di Novella 2000, la Cabello però corre subito sotto coperta e si infila un pareo... Lo toglierà nuovamente più tardi, per continuare la sua vacanza piccante con il suo aitante accompagnatore, dopo, quando i flash si saranno spenti.