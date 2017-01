Belen e Stefano,festa fino all'alba

I particolari delle nozze su "Chi"

14/8/2013

foto Chi

"Sarà una festa che non finirà mai, con un coro Gospel, cantanti internazionali e musica nello spirito hippie fino all'alba ..." Belen e Stefano de Martino rivelano i particolari del loro matrimonio, il più chiacchierato d'Italia. Appuntamento il 20 agosto e poi... altro figlio.

Le treccine da indiana, una gonna colorata, bracciali e coroncina in testa. Nel servizio di Chi Belen sembra uscita da una scena di Woodstock. Con lei anche Stefano posa tutto pieno di collane e con n gilet gitano molto casual. Sarà un matrimonio all'insegna della cultura hippie. Ma all'altare la bella showgirl argentina andrà rigorosamente in bianco e sarà Daniele Carlotta, 28 anni, emergente, siciliano, che ha vestito anche Lady Gaga, a confezionarle l'abito. Stefano invece sarà "addobbato" dalla sartoria Chiussi di Udine, tight e cravatta sottile. E intanto il sindaco di Comignago, il paese in provincia di Novara dove il matrimonio avrà luogo, sta preparando una sagra per giornalisti e curiosi presenti all'evento. Il conto alla rovescia è iniziato e Belen e Stefano sono pronti. Ultimi giorni di vacanza a Formentera e poi via con gli ultimi preparativi: "Ho incontrato l'uomo della mia vita e mi sposo" questo è quanto, spiega Belen a Chi. Sarà una grande festa, compleanno, della showgirl e nozze.



Di Santiago si occuperanno le nonne e a far da testimoni ci saranno Giuseppe, lo stylist di Belen e Patrizia Griggini, la petineuese del Grande Fratello. E poi Fabrizio e Macia. In quanto agli ospiti, il numero è ancora da definire, ma gli italiani vinceranno sugli argentini. Durante la celebrazione un coro gospel e poi musica fino all'alba, un artista americano che ha duettato con Bocelli e Pavarotti, Cheryl Porter, un gruppo The Choises con musica anni '70 e in consolle il dj Luca Monkey. E verso il mattino brioches, crepe con crema e nutella e cappuccino per tutti. I vicini sono avvisati. Niente viaggio di nozze per ora. Belen sarà impegnata con Italia’s Got Talent. Poi un altro figlio in cantiere. "Voglio una piccola Belen che sia uguale anche a me così ci sarà un'altra Rodriguez che vi romperà anche nella prossima generazione".