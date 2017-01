Il sole al tramonto bacia... le belle!

Le vip si fotografano quando cala la luce

31/8/2013

foto Instagram

Fotografarsi al calar del sole. Ecco una delle nuove manie delle star. Vuoi perché in controluce si notano meno i difetti, vuoi perché una foto così ha quel non so che di artistico... Il punto è che ci sono cascate tutte. Dallo scatto sportivo di Elena Santarelli o di Giorgia Palmas, a quello romantico di Laura Torrisi, le vip così immortalate sembrano ancora più belle.

Mania che arriva anche oltre oceano: tra le modelle più belle basta ricordare Giselle Bundchen e Victoria Silvstedt, che saluta il sole facendo yoga. Mentre Federica Nargi gioca ad "acchiapparlo" tra due dita, Alessia Fabiani condivide un momento dolcissimo: la sua passeggiata al tramonto con la piccola Keira. Felici delle vacanze invece Rosy Dilettuso e Melita Toniolo, con le braccia alte al cielo sembrano celebrare una giornata fantastica. Contro luce o no, le showgirl in bikini restano uno spettacolo da ammirare anche al calar del sole.