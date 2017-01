Naomi Campbell ad Ibiza, sexy Venere nera

Con Afef e amici in barca, senza Doronin

13/8/2013

foto Olycom

Maschera e bikini mozzafiato per Naomi Campbell in vacanza ad Ibiza con l'inseparabile Afef e alcuni amici. All'appello quest'anno manca l'ormai ex fidanzato Vladimir Doronin. La Venere Nera è "sola" da qualche mese ormai. Una splendida single 41enne dalle curve ancora super sexy.

Naomi si tuffa nel mare azzurro delle Baleari, lo stesso dove l'anno scorso aveva trascorso qualche giorno di vacanza, sempre con Afef, ma accanto al suo uomo, Doronin, che presto avrebbe dovuto sposare. Invece niente matrimonio e niente più vacanze insieme. Il multimiliardario se la spassa in qualche altro lido estivo con un'altra modella Luo Zilin. La Campbell non se ne cruccia.



Almeno in apaprenza. Eccola allegra e felice mentre fa il bagno con una buffa maschera e sfoggia le sue curve conturbanti in uno stratosferico bikini che accentua la sua sensualità senza tempo e la sua bellezza da eterna top, anche fuori dalla passerella.