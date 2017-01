Vezzali, dopo l'oro, relax in famiglia

In spiaggia col secondogenito di appena 3 mesi

13/8/2013

foto LaPresse

Il piccolo Andrea, il secondogenito, è nato nemmeno tre mesi fa e lei non ha perso tempo. Altro che palestra per recuperare la linea, Valentina Vezzali in palestra si è allenata e a Budapest ha conquistato il suo ennesimo oro. Adesso a Senigallia si gode il suo podio più prezioso, quello dei figli e del marito.

In perfetta forma, in bikini, sorridente e soddisfatta per i successi mondiali, la campionessa di scherma si rilassa sulla spiaggia marchigiana e da superstar del fioretto torna nel suo ruolo di mamma. Nella carrozzina che spinge c'è Pietro, nato a maggio, accanto il marito Domenico Giugliano e il primogenito Pietro.



Valentina passeggia serena, bacia teneramente i suoi uomini e si gode finalmente un po' di relax dopo le fatiche della seconda gravidanza e del meritatissimo ventesimo oro della sua carriera. Una vera campionessa, in gara e in famiglia.