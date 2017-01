Laura Barriales, sirenetta alle Baleari

Bikini mozzafiato e fisico da urlo per la showgirl

13/8/2013

foto Twitter

Laura Barriales si gode le sue vacanze alle Baleari. Destreggiandosi tra le spiagge di Ibiza e Formentera, la showgirl si concede un po' di relax. In barca con gli amici di sempre, scatta foto che prontamente diventano social, mentre sorride divertita. Fisico longilineo, scolpito nei punti giusti, la Barriales sfoggia un corpicino niente male... La scelta dei bikini poi, è davvero oculata.

A fascia o triangolo, l'importante è che siano striminziti. Coloratissimi, per sottolineare l'abbronzatura, i costumi della Barriales sembrano rimpicciolirsi proprio quando devono coprire il suo lato B rotondo e scolpito. Non c'è da biasimarla se non vuole nasconderlo, è indubbiamente uno dei suoi "profili" migliori.