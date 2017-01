Vip, quando il seno "sguscia"

Seno fuori controllo e piccante

13/8/2013

foto Splash News

"Sguscia" dal triangolino troppo mini e scivola fuori. E' il pezzo forte e piccante di quest'estate bollente. Niente topless, ma capezzoli e seni incontenibili, in cerca di libertà dal micro bikini. Da Michelle Hunziker a Cecilia Capriotti e Carolina Marconi ecco le vip col décolleté fuori controllo.

Incontenibile e strabordante come quello di Mara Venier o Cecilia Capriotti, maliziosamente irrequieto come quello di Michelle Hunziker o Federica Nargi, il seno delle bellissime dello showbiz diventa protagonista. Se lo aggiusta Devin Brugman e Rita Rusic, prima che esca dal reggiseno, è in fase esplosiva quello di Melita Toniolo e Barbara Guerra, a stento contenuto dietro al triangolino del due pezzi.



E poi ecco i capezzoli di Claudia Galanti, che sale le scalette della barca e non controlla il décolleté, e quelli di Lauren Foster e della onnipresente Cecilia Capriotti. Incidenti sexy, che fanno volare l'immaginazione.