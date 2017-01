Elena Morali, scatti sexy in piscina tutta sola

L'ex pupa è la nuova fiamma di Gué Pequeno

13/8/2013

foto Twitter

Pupa si nasce, non si diventa. Lo sa bene Elena Morali, ex concorrente de "La Pupa e il Secchione". Bionda, labbra carnose e curve mozzafiato, la showgirl si rilassa in piscina. Pose conturbanti, occhiali da sole a forma di cuore, la Morali ammicca alla fotocamera come se stesse posando per un calendario.

In realtà è in vacanza, a godersi un po' di relax dopo l'uscita degli ultimi rumors che la vedono protagonista di uno dei possibili flirt dell'estate. I paparazzi, infatti, l'hanno immortalata con il rapper dei Club Dogo, il bello e maledetto Gué Pequeno, già ex di Nicole Minetti. Lei invece, tra i suoi ex vanta Renzo Bossi, alias il Trota: dopo di lui, il vuoto. Che sia giunto il momento di innamorarsi di nuovo? La Morali non risponde, si limita a cinguettare maliziosa un "Mi manchi", che potrebbe essere rivolto a chiunque...