Emma Marrone fa prove da mamma

Costume intero e bebè in braccio

12/8/2013

foto Olycom

Prima prove di convivenza con Marco Bocci in Salento, poi prove da mamma con il figlio di amici. Emma Marrone fa sul serio e in queste vacanze "svela" il suo desiderio di famiglia. In un costume intero molto casto la cantante si diverte con un bebè.

In fondo il suo ex Stefano De Martino in un anno e poco più da quando si sono lasciati ha bruciato letteralmente le tappe. Un bambino e l'altare già prenotato. Perché non fare altrettanto? A sentire l'ex fidanzata di Marco Bocci Serena Saitta, in un'intervista al vetriolo sul settimanale Di Più, Emma ha poco da stare tranquilla con un latin lover come Bocci: "Marco ha preferito dimenticarmi da un giorno all'altro e da donna a donna, dico: “Emma, occhio a Marco! Con me non è stato affidabile. spero che con te si comporti diversamente".



Ma la cantante salentina va diritta per la sua strada e non si lascia influenzare. Meglio cominciare ad imparare come si cambia un pannolino e si sta con un neonato... del futuro non c'è certezza, ma questo per Emma è un periodo davvero fortunato e non si può mai sapere.