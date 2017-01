Ilary Blasi, due pezzi pieno di sex-appeal

La moglie di Totti preoccupata per il piccolo Cristian

12/8/2013

foto Olycom

Basta un attimo per trasformare una showgirl in una wonder-mamma. Ilary Blasi, a Sabaudia, si sbraccia per chiamare il piccolo Cristian, il mare mosso la preoccupa. Poco dopo il bambino, aiutato da un bagnante, torna a riva e insieme tornano sotto l'ombrellone. Bella come non mai la Blasi in bikini scopre, ancora una volta, un fisico perfetto.

Abbronzata e in ottima forma, la moglie di Francesco Totti, è in vacanza con i bambini. Mamma attenta e presente, non dimentica il suo sex-appeal nemmeno nei momenti di relax. Costume a fascia e pareo che scivola sexy sulle curve, nulla è lasciato al caso nel guardaroba della bellissima showgirl. Immortalata dai paparazzi, Ilary Blasi si comporta con molta naturalezza, continuando ad occuparsi della sua famiglia.