Pellegrini e Di Francisca, bikini ... d'oro

Fede e Elisa sexy in vacanza

12/8/2013

foto LaPresse

Brave, belle e, in bikini, anche molto sexy. Fresche di medaglie Elisa Di Francisca e Federica Pellegrini sono rientrate in Italia per concedersi un po' di relax in famiglia. La fiorettista a Senigallia sfoggia un fisico scultoreo e un lato B scolpito. La nuotatrice in Sardegna è una sirena dalle curve toniche e dalla linea perfetta.

Atlete da podio e da grandi risultati, ma anche donne dall'indiscussa femminilità, come dimostrano gli scatti rubati nei loro momenti intimi in famiglia. Le due campionesse, reduci dai Mondiali di scherma e di nuoto, rispettivamente a Budapest e Barcellona, si godono i loro cari in vacanza e sfoggiano fisici mozzafiato.



Federica gioca in acqua con la mamma e il papà e fa i tuffi con il fratello. Lunghe gambe, muscoli tonici e linea perfetta. Elisa Di Francisca non è da meno. La campionessa di scherma, neo medaglia d'oro, sale sul podio più alto anche in bellezza e sex appeal.