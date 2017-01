Topless fugace per Claudia Gerini

Cambio costume audace e sexy

12/8/2013

foto Gente

La sua aurea seduttiva è innegabile, e anche un topless fugace si trasforma in un momento di puro erotismo, se la protagonista è Claudia Gerini. Dopo le scene hot di “Tulpa” e il servizio senza veli di Playboy, la splendida attrice si concede un po' di relax a Formentera e resta senza reggiseno.

A 41 anni la musa di Carlo Verdone non ha perso un punto in sensualità e sex appeal. Curve morbide e sexy, lato B tonico e un topless da dieci e lode. come mostrano gli scatti di Gente. Un corpo da applauso, insomma, che la Gerini sa come usare, sfruttando quell'arte della seduzione, che in lei pare innata. In vacanza con l'amica e collega Sabrina Impacciatore e la figlia Linda avuta da Federico Zampaglione tre anni fa, Claudia è una bellezza senza età e senza tempo.



Tra bagni, chiacchierate e passeggiate sul bagnasciuga, le due amiche si rilassano e si divertono. Ma la Gerini non trascura la piccola Linda e da sexy sirena si trasforma in un batter d'occhio in tenera mamma affettuosa, mentre gioca in acqua con la bambina. Istrionica, eclettica e bellissima.