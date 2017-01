Patrizia Mirigliani va fuori di se(n)no

La patron di Miss Italia in semi topless

11/8/2013

foto Olycom

Un costume intero bianco con scollatura vertiginosa dal quale il generoso décolleté ha tutta l'aria di voler uscire. Così Patrizia Mirigliani, anima della Miren, che gestisce il concorso di bellezza Miss Italia, si gode un po' di relax con il marito a Fregene, dopo la bufera scoppiata proprio intorno alla kermesse, che l'ha letteralmente fatta uscire di se(n)no.

L'imprenditrice, 56 anni, si crogiola al sole su un lettino, accanto a lei il marito con il quale scambia anche qualche tenerezza, poi mentre parla al telefonino, il costume le sfugge al controllo e dalla scollatura a balconcino il voluminoso e prosperoso seno sembra sul punto di far capolino. Niente id intenzionale. Non sia mai.



La patron del Concorso di bellezza più famoso d'Italia non tollererebbe nessun siparietto osé. E' stata proprio lei nel 2012 a dire basta al bikini nelle serate tv del Concorso, in favore di un costume intero, modello anni 50, per presentare una bellezza più tutelata, protetta. Il suo décolleté però appare poco protetto. La bagarre con Laura Boldrini Presidente della Camera sull'ipotesi di abolizione del Concorso le ha fatto proprio perdere le staffe. E mentre in una lettera aperta alla Boldrini la invita a partecipare alle finali di Miss Italia in piazza, lei, con tanta prosperità e abbondanza, potrebbe pensare a candidarsi come Miss "esplosiva" over 50.