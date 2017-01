Topless per Silvia Abbate

Cambio costume a luci rosse

11/8/2013

foto Olycom

Sole, tintarella, una doccia rinfrescante e un siparietto a luci rosse con tanto di topless. Silvia Abbate dà spettacolo ai bagni Twiga di Marina di Pietrasanta. L'ex pupa bionda, sexy e curvosa, si cambia il costume sotto l'ombrellone e resta seno al vento.

I paparazzi immortalano la sequenza senza sosta. Silvia toglie prima gli slip mentre è seduta sul lettino coperta da un telo bianco. Poi è la volta del reggiseno. Via il pezzo con stampe geometriche per un bikini a tinta unita rosa fucsia a fascia. Ma l'operazione è tecnicamente complicata e ci scappa un topless mozzafiato. Per la bella Abbate niente id cui preoccuparsi. Un seno era già sgusciato fuori mentre la biondina rientrava dal bagno. Una sistematina al costume e et voilà la nudità. Quel décolleté in libertà è proprio uno spettacolo!