Claudia e Arnaud, un lettino per due

La Galanti per prendere il sole si distende sul... marito!

9/8/2013

foto Instagram

Innamorati, passionali e uniti più che mai, Claudia Galanti e Arnaud Mimran sono indivisibili. Dopo le vacanze a Formentera, Ibiza e Saint Tropez, è la volta dell'Italia. Reduci dal super party del Billionaire, i due si sono rilassati a Cala di Volpe, in Sardegna. E per abbronzarsi meglio, Claudia ha deciso di stendersi proprio sopra il suo amato marito.

Mamma premurosa, non dimentica né trascura la sua forma fisica. Eccola in uno scatto giocare sulla differenza tra i suoi addominali scolpiti e quelli decisamente più rotondetti della sua dolce metà. Sempre insieme, tra gite in yacht, viaggi in elicottero e spiagge baleari, Claudia Galanti e Arnaud sembrano essere la coppia dell'estate.