Le labbra infuocate sotto il solleone

Casti o passionali, i vip non smettono un attimo di baciarsi

15/8/2013

foto Instagram

"Tu dammi mille baci, e quindi cento, poi dammene altri mille", così declamava Catullo alla sua Lesbia secoli fa e così sembra funzionare ancora oggi. Complice il mare, i costumini e il bollore estivo, i vip si lasciano andare al più semplice gesto d'amore. Casti, infuocati, sensuali o innocenti, i baci sono ancora i protagonisti dell'estate.

A stampo, come quello di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore oppure passionale, come quello tra Lola Ponce e Aaron Diaz, poco cambia da quanto la coppia si frequenti: le bocche sembrano non riuscir a stare lontane. Bacio decisamente hot quello tra Claudia Galanti e il marito francese Arnaud Mimran, molto più dolce quello tra Costanza Caracciolo e Alessandro Fogacci. Coppie al bacio anche quelle di Federica Panicucci e Mario Fargetta, Elena Santarelli e Bernardo Corradi e, come dimenticarli, Melissa Satta e Kevin Prince Boateng.