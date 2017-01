Silvia Abbate cosa c'è sotto il pareo?

L'ex pupa stuzzica Marina di Pietrasanta

9/8/2013

foto Olycom

Asciutta e longilinea, Silvia Abbate si rilassa tra mare e sole a Marina di Pietrasanta, lontana dal suo nuovo fidanzato Michele Lodi, presidente del Mantova. L'ex pupa che voleva essere Paris Hilton incanta la spiaggia con un bikini dalla fantasia animalier. Un tocco selvaggio per la bella bionda che poi rimane solo con un pareo azzurro e il costume in mano. Cosa indosserà sotto?

Il dubbio che, togliendosi il costume bagnato, sia rimasta senza veli coperta solo dallo scialle blu, si insinua. Lei sembra noncurante e alza l'orlo della stoffa proprio sul davanti. Si vede e non si vede un'ombra ma forse no... La maliziosa biondina sa come stuzzicare le fantasie e gioca con l'equivoco davanti ai paparazzi.