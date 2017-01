Anna Falchi di nuovo in bikini

Tornata in forma sfoggia le curve di una volta

9/8/2013

foto Novella 2000

Da quando è nata la sua bambina Anna Falchi non aveva più "osato" mostrarsi in bikini. Quest'estate però la bionda showgirl e attrice si sente di nuovo in forma per sfoggiare la sua linea tornata al top. E in piscina con mamma e figlia Anna in due pezzi è più sexy che mai... ma single.

Non c'è ombra infatti del fidanzato in carica, Andrea Ruggeri, come mostrano gli scatti di Novella 2000. Anna è momentaneamente sola con le donne della sua famiglia. Bikini rosso e cappellino in pendant la bella attrice 41enne, che si è classificata quarta nel reality di Canale 5 "Jump" non ha più ragione di coprire le sue curve.



Tuffarsi le ha fatto bene e Anna è tornata in perfetta forma. Negli ultimi due anni dopo il parto la Falchi era apparsa un po' appesantita e con qualche chiletto di troppo. Adesso però la sua linea è di nuovo smagliante. Quel che resta ancora da verificare è perché Andrea Ruggeri non sia accanto a lei...