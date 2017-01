Mara Venier è... "strabordante"

La conduttrice in lotta con il suo seno XXL

9/8/2013

foto Olycom

In piscina a Portofino con l'inseparabile marito Nicola Carraro, Mara Venier è incontenibile. Equipaggiata a bordo vasca il suo superseno sfugge quasi al controllo del costume e sfiora un topless bollente...che il marito sembra molto apprezzare.

Un décolleté da maggiorata, che Mara cerca in tutti i modi di "arginare" con manovre contenitive nella profonda scollatura del costume nero. Tutto inutile l'esuberante davanzale non ne vuole sapere di stare al suo posto.



Mentre è in acqua però la conduttrice "galleggia" serena con il suo Nicola e i due si lasciano andare a baci e tenere effusioni. Poi è ora di uscire dalla piscina e la lotta con il décolleté extra large ricomincia. Che impegno tanta abbondanza!