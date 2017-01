Belen, allenamento sexy a Formentera

Si allena con step, pesi e tapis roulant in giardino

9/8/2013

foto Instagram

Salta sullo step, corre sul tapis roulant, solleva i pesi e si agita tra le fresche frasche di Formentera. Per tenersi in allenamento Belen anche in vacanza non perde tempo e si dedica al suo fisico perfetto. Ovviamente tenendo informati i followers che possono fare ginnastica con lei seguendo i video che posta sul suo profilo social.

Dagli scatti teneri col piccolo Santiago alle pose ammiccanti con Stefano fino alla palestra in giardino con shorts mozzafiato e canotta contenitiva. Il segreto della sua bellezza starĂ forse nella costanza con cui si allena anche in vacanza? Belen segue i suoi esercizi alla perfezione e prima di correre in spiaggia per un tuffo rilassante suda in giardino.