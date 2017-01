Il Tuca-tuca estivo dilaga senza tregua

Inarrestabili, i VIP toccano e si fanno toccare...

foto Instagram

Sotto il solleone i VIP perdono la testa. Non solo baci hot, sfregamenti e costumi minimal: appena arriva l'estate scatta anche la palpatina! Da soli o in compagnia, i "famosi" non riescono a farne a meno. Tra i sederi delle fidanzate, i seni delle amiche e un pizzicotto al proprio interno coscia, il tuca-tuca anche quest'anno è inarrestabile!

Se nessuno si stupisce di Belen e Stefano De Martino, coppia caliente da sempre, o dei neo-fidanzatini Marco Bocci e Emma Marrone, altri lasciano un po' più perplessi. Dal siparietto lesbo di Kate Hudson all'insospettabile Sabrina Ferilli, quest'estate il vizietto ha colpito tutti. E che dire dell'audace Giulia Bevilacqua che ha spalmato la crema al fidanzato proprio...lì? Se Aida Yespica ha un sedere irresistibile, il seno di Elisabetta Canalis sembra avere una vera e propria calamita. Anche quest'anno sulle spiagge è un tripudio di mani!