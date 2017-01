Brividi caldi coi tuffi vip dell'estate

Le più belle placano i bollori con acrobazie

9/8/2013

foto Instagram

Le più belle dello showbiz italiano si scaldano al sole e, per placare il bollore, si lanciano in tuffi acrobatici. Al mare o in piscina, non temono il brivido del contatto immediato con l'acqua. La neomamma Belen fa intravedere il lato B mentre Claudia Galanti lo esibisce proprio. Due dita a tappare il naso per Melita Toniolo a Ponza mentre la velina bionda Giulia Calcaterra sembra una professionista.

Anche Carmen Russo, tornata in forma smagliante a pochi mesi dalla maternità, in un bikini succinto fuxia, si abbarbica sul marito Enzo Paolo Turchi e lo usa come trampolino umano. Elisabetta Canalis sceglie di immortalare l'attimo prima del tuffo sfoggiando il fondoschiena sottolineato dalla curva del costume brasiliano nero. Marica Pellegrinelli, compagna di Eros Ramazzotti, posta su Instagram un video sbarazzino mentre si butta tra le onde. Bar Refaeli è frizzante e fa un tuffo di coppia in un'atmosfera di divertimento e relax.