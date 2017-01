Carmen, una neo-mamma in forma

La Russo con Paolo Turchi in vacanza

8/8/2013

foto Settimanale Nuovo

In perfetta forma e felice come non mai. A sei mesi dalla nascita della piccola Maria, Carmen Russo è un'esplosione di energia e curve hot! Con Enzo Paolo Turchi in piscina in Sicilia fa i tuffi saltando dalle spalle di lui, poi si dedica alla bambina e al suo uomo...

Dopo 29 anni di relazione esclusiva Carmen e Enzo Paolo sono più innamorati che mai e un bacio sotto la palma riaccende la loro passione. L'arrivo della piccola Maria, dopo anni e anni di tentativi, sembra addirittura aver rinsaldato il loro amore: "E' come se, dopo tanti anni, ci fossimo scoperti più innamorati di prima", hanno confidato a Settimanale Nuovo. Tanto che i due starebbero già pensando di fare al più presto il bis.



Certo l'età non aiuta, Carmen ha 53 anni e Paolo 64, ma ambedue sono ben consapevoli di cosa significhi essere genitori ad una certa età e prima che la bambina nascesse lo avevano dichiarato: "Saremo genitori apprensivi, anche perché l'età di entrambi è più da nonni che da mamma e papà". Quel che è certo è che adesso che c'è Maria, Carmen e Enzo Paolo sono al settimo cielo. Le difficoltà iniziali, le notti insonni, le piccole incomprensioni per la gestione della bambina, fa tutto parte dell'essere genitori e la coppia di ballerini sembra sapere bene come si fa. Intanto Carmen in bikini fucsia anni Ottanta, sfoggia una linea perfetta e mostra orgogliosa il suo fisico statuario e tonico. A 53 anni e dopo solo sei mesi dal parto è davvero una splendida mamma.