Priscilla Salerno seno al vento e tanta sete

Pornostar incandescente e quasi nuda

8/8/2013

foto Olycom

L'attrice hard Priscilla Salerno è un invito all'erotismo anche nelle movenze più quotidiane. La spiaggia assolata di Miami diventa ancora più calda quando la procace mora improvvisa uno striptease slacciandosi il reggiseno del costume e lasciandosi addosso un risicatissimo perizoma.

Nel mondo del porno, la Salerno viene definita l'erede di Milly D'Abbraccio, per i meriti guadagnati sul campo. Anche chi non conosce la sua filmografia, però, potrà di certo apprezzare l'abbondanza del suo seno scoperto senza pudore. In compagnia di un ragazzo aitante, Priscilla attira gli sguardi (e i desideri). Siparietti così caldi che fanno venire voglia di bere. Assetata, la Salerno si rinfresca con una bottiglietta d'acqua.