Brigitta in topless? No, è la madre

La Boccoli si dà allo sport d'acqua

8/8/2013

foto Olycom

Di solito è lei, Brigitta Boccoli, a regalare siparietti bollenti seno al vento. Estate dopo estate i suoi topless sono un appuntamento piccante da non perdere. Questa volta però la sexy showgirl e star degli spettacoli circensi si è tenuto il reggiseno. A toglierlo ci ha pensato la mamma. Complimenti alla signora!

A Fregene mamma e figlia prendono il sole stese sul lettino e a sorpresa il topless questa volta non è quello della bella 41enne moglie di Stefano Nones Orfei, bensì quello di sua madre. Un topless di tutto rispetto, che merita un applauso. L'abbronzatura semi integrale, seno al vento, è un vizietto esibizionista di famiglia! Brigitta in questa occasione invece il reggiseno se lo tiene, ha altro a cui pensare.



La bella star del circo si esibisce infatti in prove tecniche di stand up paddling, uno sport acquatico che consiste nello stare in equilibrio su una tavola da surf. E mentre si esercita i paparazzi possono immortalarla nei suoi lati più stuzzicanti, fronte e retro. Curve che fanno sbandare.