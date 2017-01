Elisabetta Gregoraci, show "intimo"

Pizzicata sullo yacht in pose hot

8/8/2013

foto Olycom

Veleggia nelle acque della Costa Smeralda destreggiandosi tra sedute di tintarella sullo yacht, tuffi in mare, cocktail e party con amici e ospiti famosi. Le vacanze della first lady Briatore sono all'insegna della vita mondana e del relax in barca, ma sempre al top e sempre nel mirino dei flash. Quelli di Novella hanno pizzicato Elisabetta Gregoraci mentre prende il sole tra pose poco eleganti e siparietti a luci rosse.

Un bikini striminzito arancione e bianco tradisce Elisabetta. Eccola mentre si sdraia mettendosi in primo piano il suo fondoschiena perfetto o ancora mentre chiacchiera con l'amico in barca mostrando un panorama “intimo”. E ancora un'aggiustatina allo slip che finisce proprio nella riga. I paparazzi non si perdono nemmeno un istante della immagini da sogno della Gregoraci in Sardegna e ogni occasione è buona per uno scatto spettacolare.