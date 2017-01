Manuela Arcuri, sex bomb a Ponza

Capezzolo in fuga e pose erotiche

8/8/2013

foto Novella 2000

“Una coppia che gode di ottima salute erotica” scrive Novella 2000 di Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco a corredo di un servizio fotografico che mostra la coppia avvinghiata nel mare di Ponza, scambiarsi coccole e attenzioni, tra “grattatine”, mosse da “polipone” e capezzoli in fuga libera. Un bikini che non contiene le curve burrose dell'attrice e un'escalation di passione per i due, che si dice arriveranno all'altare il prossimo anno.

Alle amiche manu ha confidato che l'anno prossimo si sposerà, perché Giovanni (Chicco, come lo chiama l'Arcuri) è quello giusto. In realtà in primavera i due hanno avuto una battuta d'arresto. Colpa della gelosia di lui, si era detto. Chissà. Fatto sta che ora la coppia non solo sembra veleggiare verso i fiori d'arancio, ma sembra pure intenzionata a mettere in cantiere un bebè.



In vacanza a Ponza i due non si sono staccati un attimo l'uno dall'altra e, nonostante i vicini di ombrellone, si sono scambiati grandi effusioni e caldi abbracci. Poi per cercare un po' di privacy si sono rifugiati sullo yacht e lì tra manovre pericolose e reggiseni birichini c'è stato lo show più hot.